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Кабмин отправил в Раду закон о мобилизации: его детальный разбор

Дмитрий Видоменко
30 января 2024, 21:50
Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
Мобилизация, закон
Согласно пояснительной записке, в Кабмине предусмотрели множество изменений в мобилизации / коллаж Главред, фото УНИАН

Кабинет министров во вторник, 30 января, передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№ 10449)", – отметил Мельничук.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает:

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  • усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
  • привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинских частей;
  • уточнение норм по исполнению военно-транспортной обязанности;
  • уточнение полномочий Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и разведывательных органов Украины относительно ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, проведения мероприятий по мобилизации и бронированию;
  • уточнение обязанностей граждан Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности, об установлении обязанности проходить медицинское освидетельствование, постановки на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, обязательно явки к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и воинских частей после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемых по требованию согласно закону;
  • установление требований к повесткам о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также порядок их вручения гражданам Украины;
  • уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации, а также синхронизация норм с основаниями для увольнения с военной службы;
  • призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный без учета специальности (профессии), интерны и докторанты, как и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования;
  • исключение срочной военной службы – как вида военной службы и увольнения со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;
  • уточнение оснований для увольнения с военной службы.

Также в правительстве предлагают изменить ограничения в адрес уклонистов. Их планируется проводить в судебном порядке, а не напрямую сотрудниками ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкоматов).

Если же, говорится в законе, гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не выполнил обязанности - или не явился в ТЦК (в том числе, зарубежного дипломатического учреждения Украины, если гражданин за границей), то предлагается совершить:

  • арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;
  • ограничить в праве на выезд за пределы Украины;
  • ограничить в праве управления транспортным средством.

Также планируется, что повестки теперь будут приходить также и в электронный кабинет призывника, а электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных "Оберіг".

Кроме того в документе содержится норма ‒ не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

  • которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы – в течение двух лет со дня увольнения с военной службы (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия);
  • из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия);
  • из числа граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения, – в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы;
  • уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, в том числе на должностях государственной службы категории "А" — все военнообязанные, а для государственной службы категории "Б", "В" — до 50% количества военнообязанных;
  • уточнение норм, касающихся проведения испытаний при принятии военную службу по контракту;
  • исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
  • введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев при учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
  • предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации;
  • предоставление полномочий Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации.

  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны
  • Обновленный законопроект о мобилизации
    Обновленный законопроект о мобилизации Пресс-служба Минобороны

Мобилизация в Украине

Напомним, депутат от партии "Голос" Инна Совсун отметила, что женщин следует привлекать для защиты государства, если это будет необходимо. Согласно Конституции Украины, считает она, что участие в защите государства предусмотрено для всех граждан, а не только для мужчин.

Но, как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

Также в Украине рассматривают возможность снижения призывного возраста до минимума. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос высказал мнение, что на фронт нужно отправлять 18-летних, поскольку он считает этот возраст "лучшим" для участия в войне.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации.

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мобилизация ВСУ мобилизация в армию война России и Украины
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