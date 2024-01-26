В Украине могут разрешить бронировать от армии за деньги: при каких условиях

В Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. Об этом рассказали в редакции Forbes.
Народные депутаты Украины обговаривают введение ежемесячного платежа для работодетелей, который может гарантировать их сотрудникам отсрочку от службы.
В правительстве могут принять решение о фиксировании дополнительной оплаты за каждого забронированного сотрудника в размере 20 000 в месяц без привязки к размеру его зарплаты.
Главным требованием такого решения может стать одно - прозрачность и современные налоги в бюджет.
Идеей проекта является предоставление возможности бронировать своих сотрудников всем предприятиям, а не только критически важным.
Согласно разным подсчетам, принятие такого решения может в среднем принести в бюджет от 18 до 155 млрд грн в год.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
Также, лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская отмечает, что количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению.
При этом, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят ещё одной группе граждан, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.
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