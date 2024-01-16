Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

В Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.
Противоречивые и незаконные нормы
По словам адвоката, некоторые нормы в законе совершенно противоречивы, незаконны и несут угрозу национальной безопасности страны. Всё дело в том, что данные смогут попасть в руки врага при случае кибератаки.
Он объясняет простыми словами, что реестр, который хочет создать власть, будет иметь исчерпывающую личную информацию украинцев, которая будет храниться неизвестно где.
"Вносятся данные в один реестр из всех других реестров, однако на самом деле там будет обо всех гражданах Украины, не только военнообязанных. При этом информации слишком много – о здоровье, об образовании, об имущественном положении", - объяснил юрист.
Лишение права на приватность личной жизни
Также адвокат акцентирует внимание на том, что внесения личных данных военнообязанных в таком количестве в единый цифровой реестр нет ни в одной стране мире. При этом, с помощью международного суда человек может требовать удаления своей персональной информации из общего доступа.
Ростислав Кравец добавил, что в Украине не требуют согласия людей на обработку персональной информации, а Минобороны и Генштаб, в свою очередь, данное решение поддержали.
В случае принятия закона, в реестре соберут следующие данные военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет:
- фамилия;
- собственное имя (все собственные имена);
- отчество (при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- номера средств связи и адреса электронной почты;
- данные о статусе ветерана войны;
- место жительства/место пребывания;
- сведения о родителях/усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях;
- данные о семейном положении и членах семьи (фамилия, имя, отчество);
- сведения паспорта внутреннего и зарубежного (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- информация о гражданстве;
- данные о документах, подтверждающих смерть гражданина или признание лица умершим/безвестно отсутствующим;
- информацию о признании лица недееспособным/возобновление дееспособности;
- данные о занятости (код предприятия/место работы/должность);
- идентификационный код;
- отцифрованное лицо;
- информацию о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;
- данные об образовании и специальности;
- информацию о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении);
- данные о рассмотрении судом дела, приговор, вступивший в силу закона.
Мобилизация в Украине
Напомним, новый законопроект вернули на доработку. Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Также, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.
Помимо прочего, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.
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