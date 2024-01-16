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Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

Елизавета Бельмас
16 января 2024, 23:08
В Украине могут принять законопроект о Едином электронном реестре военнообязанных, резервистов и призывников.
Юристы раскритиковали электронный реестр призывников
Юристы раскритиковали электронный реестр призывников / коллаж: Главред, фото: УНИАН, PICRYL

В Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.

Противоречивые и незаконные нормы

По словам адвоката, некоторые нормы в законе совершенно противоречивы, незаконны и несут угрозу национальной безопасности страны. Всё дело в том, что данные смогут попасть в руки врага при случае кибератаки.

Он объясняет простыми словами, что реестр, который хочет создать власть, будет иметь исчерпывающую личную информацию украинцев, которая будет храниться неизвестно где.

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"Вносятся данные в один реестр из всех других реестров, однако на самом деле там будет обо всех гражданах Украины, не только военнообязанных. При этом информации слишком много – о здоровье, об образовании, об имущественном положении", - объяснил юрист.

Лишение права на приватность личной жизни

Также адвокат акцентирует внимание на том, что внесения личных данных военнообязанных в таком количестве в единый цифровой реестр нет ни в одной стране мире. При этом, с помощью международного суда человек может требовать удаления своей персональной информации из общего доступа.

Ростислав Кравец добавил, что в Украине не требуют согласия людей на обработку персональной информации, а Минобороны и Генштаб, в свою очередь, данное решение поддержали.

В случае принятия закона, в реестре соберут следующие данные военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет:

  • фамилия;
  • собственное имя (все собственные имена);
  • отчество (при наличии);
  • дата рождения;
  • место рождения;
  • пол;
  • номера средств связи и адреса электронной почты;
  • данные о статусе ветерана войны;
  • место жительства/место пребывания;
  • сведения о родителях/усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях;
  • данные о семейном положении и членах семьи (фамилия, имя, отчество);
  • сведения паспорта внутреннего и зарубежного (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
  • информация о гражданстве;
  • данные о документах, подтверждающих смерть гражданина или признание лица умершим/безвестно отсутствующим;
  • информацию о признании лица недееспособным/возобновление дееспособности;
  • данные о занятости (код предприятия/место работы/должность);
  • идентификационный код;
  • отцифрованное лицо;
  • информацию о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;
  • данные об образовании и специальности;
  • информацию о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении);
  • данные о рассмотрении судом дела, приговор, вступивший в силу закона.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый законопроект вернули на доработку. Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

Помимо прочего, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

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мобилизация
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