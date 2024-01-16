Рада приняла законопроект о цифровизации армии Украины: что изменится

Законопроект предусматривает создание единого электронного реестра военнообязанных.

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В ВРУ рассмотрят законопроект о цифровизации украинской армии / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №10062 о цифровизации армии. Решение поддержали 249 народных депутатов.

В своем Telegram депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект приняли после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок.

Считается, что законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" будет способствовать быстрому сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат.

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Что известно о законопроекте №10062

Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры).

Ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам.

Ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска.

Усилится защита данных от кибер-атак врага и тому подобное.

Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и тому подобное.

Благодаря законопроекту будет создан реестр военнообязанных, военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Напомним, что 100 нардепов Верховной Рады можно мобилизовать в ВСУ. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны наработал предложения. Михаил Цымбалюк считает, что действующие народные депутаты Украины должны подлежать мобилизации.

Александр Мусиенко рассказал, когда будут мобилизовать "ограниченно годных". Он считает, что пригодность к службе устанавливается в соответствии с постановлениями Кабинета министров и приказами Минобороны и Министерства здравоохранения.

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