Польша против продления торговых льгот для Украины: FT раскрыло детали

Однако, позиция Польши относительно продления торговых льгот для Украины не повлияет на окончательный результат.

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Польша против продления торговых льгот для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, UNAS

Польша выступит против предложения Европейской Комиссии продлить еще на год режим льготной торговли для Украины, которую могут объявить уже во вторник, 16 января.

Исполнительный орган ЕС, как ожидается, 16 января предложит продлить до июня 2025 года приостановку действия тарифов и импортных квот на украинскую продукцию, чтобы помочь удержать экономику Украины на плаву, передает издание Financial Times.

Ожидается, что Еврокомиссия дополнит предложение положением, которое позволит быстро остановить украинский экспорт, если он заполонит рынок в некоторых странах-членах.

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Несмотря на смену власти в прошлом году, Польша на практике не отказалась от протекционистской политики предшественников "Права и справедливости". По данным FT, Варшава хочет заключить с Киевом соглашение об экспортном лицензировании продукции - подобное тому, которое Украина согласовала с Румынией и Болгарией.

"Основная часть работы заключается в диалоге между двумя столицами (Варшавой и Киевом, - ред.)", - сказал изданию на условиях анонимности один из дипломатов ЕС.

Однако, издание указывает, что позиция Польши относительно продления торговых льгот для Украины не повлияет на результат, поскольку это решение принимается большинством голосов.

Напомним, что Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС. Польский комиссар Януш Войцеховский призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, потому что этот импорт "угрожает дестабилизировать рынок ЕС".

Правительство Польши договорилось с фермерами о разблокировании границы с Украиной. Министр обязался выполнить требования фермеров. Согласно соглашению, Польша должна выделить субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых.

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