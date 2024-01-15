Зеленский прилетел в Швейцарию: президент раскрыл планы поездки

В Давосе Зеленский проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции.

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Зеленский прилетел в Швейцарию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter / ignaziocassis

Сегодня, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом, где встретится с лидерами страны и примет участие в Давосском форуме.

В своем Telegram-канале президент Зеленский сообщил, что в Берне проведет переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд.

"Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить Справедливый мир на основе нашего видения. Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины", - отметил президент. видео дня

В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины.

Визит Зеленского в Швейцарию подтвердил глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис в соцсети Х.

Визит Зеленского в Давос / скриншот: twitter / ignaziocassis

В Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы мира

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Давосе на встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран по имплементации Формулы мира обсудили ключевые принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и принято прескомюнике сопредседателей встречи.

"В Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы мира: относительно вывода российских войск и прекращения боевых действий, восстановления справедливости, экологической безопасности, предотвращения эскалации и повторения войны, а также вопрос подтверждения окончания войны", - отметил Ермак.

Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.

Руководитель Офиса Президента также сообщил, что были проведены открытые и конструктивные переговоры, во время которых подробно обсуждены ключевые принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и всего мира.

Министр Игнацио Кассис, Берге Бренде и Клаус Шваб, а также их команды приложили большие усилия, чтобы объединить нации ради диалога и мира в Украине.

"По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное прескомюнике. В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства - это один из основных дестабилизационных факторов в мире", - добавил Ермак.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский насторожил громким заявлением. Он переживает, что отсутствие денег может привести к катастрофическим последствиям, ведь в Украине проживают более 11 миллионов пенсионеров.

Зеленский рассказал об окончании войны в этом году. Он отметил, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз и поддержке украинской прочности.

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