В Украине могут опубликовать первые пункты гарантий безопасности.

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Зеленский пообещал частично обнародовать проект гарантий безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels

Украина постоянно ведет работу над гарантиями безопасности для своих граждан. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями балтийских СМИ в Риге.

По его словам, процесс идет медленно, однако основные положения могут обнародовать частично уже в ближайшее время.

"Мы начали работу по гарантиям безопасности. Очень непросто идет. Но, думаю, мы в ближайшее время сможем продемонстрировать обществам драфт", - заявил Зеленский. видео дня

Однако обнародовать всё не получится, поскольку там есть закрытые нормы, которые нельзя придавать общественности, а вот общие нормы показать всё же получится.

"Мне кажется, оценка этих вещей будет положительной", - добавил президент.

Также он рассказал, что подготовка гарантий проходит согласно решению "большой семерки", которое было принято на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Зеленский - последние заявления

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой Украина не может совершать широких действий на фронте и что этому мешает. Об этом стало известно на конференции с журналистами Латвии.

Такжк, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с представителями балтийских СМИ сообщил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, которым за сутки уничтожили 26 вертолетов. Также им за раз сбили 12 самолетов.

Помимо прочего, Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил, что украинские пенсионеры могут остаться без денег, если Запад не предоставит Украине финансовую помощь.

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