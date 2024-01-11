"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

Украинские пенсионеры могут остаться без денег, если Запад не предоставит Украине финансовую помощь. Об этом лично заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Он переживает, что отсутствие денег может привести к катастрофическим последствиям, ведь в Украине проживают более 11 миллионов пенсионеров.
"Не имея финансовой помощи Запада Украина не сможет платить пенсии. А без пенсии старые люди просто умрут... Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11,5 млн пенсионеров – есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?" - сказал Зеленский.
Помощь Украине от ЕС
Напомним, в прошлом году ЕС предложил выделить Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако для принятия такого решения требуется согласие всех стран-членов. Венгрия воспользовалась своим правом вето и выступила против этого решения.
Как сообщал Главред, Венгрия готова разблокировать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро, при условии, что Евросоюз выплатит Будапешту все ранее замороженные средства. Президент Венгрии Виктор Орбан требует убедительных доказательств по разморожению средств и планирует обсудить этот вопрос во время встречи с лидерами ЕС.
Кроме этого, Орбан предлагает ежегодно пересматривать финансирование от ЕС. Если условия примут, Венгрия сможет блокировать помощь для Украины в зависимости от своих интересов.
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