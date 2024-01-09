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Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

Руслана Заклинская
9 января 2024, 14:00
Предложение Венгерии может разблокировать 50 миллиардов евро для Украины, однако будет зависеть от интересов премьер-министра Виктора Орбана.
Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico
Венгрия готова пойти на компромисс по помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Венгрия выдвинула новое условие, которое может решить вопрос о финансовой поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Венгерское правительство предлагает, чтобы финансирование пересматривалось ежегодно и указывалось в соответствующем решении Европейского совета. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на слова трех европейских дипломатов.

Если условия будут приняты, Венгрия будет иметь возможность блокировать финансовую помощь, в зависимости от собственных интересов.

"На практике это дало бы Орбану возможность блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно - или получить уступки от Брюсселя за отказ от права вето", - пишет Politico.

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Предложение Венгрия выдвинула в пятницу, 5 января, во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и направила в Совет ЕС, который сейчас возглавляет Бельгия. Согласно предложению, ЕС должен предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в форме грантов и кредитов ежегодно. В течение четырех лет общая сумма составит - 50 миллиардов евро.

"Хотя Венгрия не впервые выдвигает эту идею, она знаменует собой значительный отход от риторики Орбана в последние недели, когда он выступал против любых грантов Украине из бюджета ЕС. Но некоторые дипломаты ЕС остаются скептически настроенными, указывая на то, что решение из года в год не обеспечит предсказуемости для Украины", - отметили в издании.

Однако некоторые дипломаты ЕС выражают сомнения в эффективности этого предложения. Они подчеркивают, что многолетние программы ЕС, такие как МФБ, не могут пересматриваться ежегодно.

Блокирование помощи Украине от ЕС Венгрией

Напомним, в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Однако, для принятия такого решения необходимо согласие всех стран. Против этого решения выступает Венгрия, страна наложила вето.

Как сообщал Главред, Венгрия готова разблокировать пакет военной помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро, если Евросоюз выплатит Будапешту все замороженные средства. Орбан ожидает убедительных доказательств получения размороженных средств во время встречи лидеров ЕС.

Однако, в случае блокирования Венгрией пересмотра долгосрочного бюджета ЕС 1 февраля, государства-члены могут рассмотреть предоставление Украине средств за пределами бюджетного процесса ЕС. Страны рассматривают возможность национальных гарантий для привлечения финансирования на рынках.

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