ЕС планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Венгрии - Financial Times

Механизм может быть применен, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля.

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Евросоюз планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Евросоюз готовит резервный план, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро помощи в обход возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Эта схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать деньги в интересах Киева на рынках капитала, пишет Financial Times.

Окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

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Механизм может быть применен, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля.

Схема похожа на структуру, которая использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирования странам ЕС во время пандемии COVID-19.

Financial Times отмечает важность того, чтобы этот вариант не требовал гарантий от всех 27 государств-членов ЕС и чтобы среди основных участников были страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, так как не требовало бы единодушной поддержки.

Некоторым странам, в частности Германии и Нидерландам, понадобится одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Это процесс, который официальные лица надеются завершить вовремя, чтобы оказать помощь Украине до марта.

Помощь Украине от Евросоюза

В середине декабря Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до внеочередного саммита ЕС.

Главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять свое вето на масштабное предложение Европейского Союза о финансировании Украины в обмен на миллиарды финансирования.

В Евросоюзе размышляют над двумя путями воздействия на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который шантажирует ЕС для получения средств и усиления политической популярности в своей стране.

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