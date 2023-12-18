В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

Венгрия не может остановить Евросоюз в предоставлении помощи Украине.

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В Евросоюзе нашли способ наказать Орбана за противодействие Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Евросоюзе размышляют над двумя путями воздействия на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который шантажирует ЕС для получения средств и усиления политической популярности в своей стране.

Как пишет The Financial Times, в ЕС планируют выделять финансовую помощь по специальной процедуре, "которая дает Брюсселю рычаги, чтобы в Венгрии придерживались верховенства права и демократических принципов".

Во-вторых, вспомнили о статье 7 — "наказание за нарушение законности". Речь идет об отмене права голоса.

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Как отмечают журналисты, до недавнего времени в Европе опасались, что статью 7 заблокирует Польша. Однако после польских выборов страну возглавил представитель "Общественной платформы" Дональд Туск. Поэтому есть надежда, что в ЕС достаточно голосов, чтобы лишить Орбана возможности блокировать важные решения.

"Он (Виктор Орбан, - ред.) не марионетка Путина, как некоторые могут подумать. Но Венгрия сможет заставить нас использовать несколько различных инструментов. В конце концов Венгрия не может остановить нас в предоставлении денег Украине", — заявил анонимный европейский чиновник, с которым общались журналисты The Financial Times.

Как Орбан противодействует Украине

Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Орбан заявил, что Венгрия готова разблокировать пакет военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если Евросоюз, в свою очередь, выплатит Будапешту все замороженные средства.

14 декабря Европейский совет объявил о начале переговоров о членстве с Украиной. Когда лидеры Евросоюза принимали решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. СМИ пишут, что выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер Германии Олаф Шольц.

Позже Орбан заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз "можно будет заблокировать минимум 75 раз".

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