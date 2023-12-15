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Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

Андрей Ганчук
15 декабря 2023, 13:49
Венгрия должна получить все, что ей принадлежит – это отличная возможность показать свою позицию, сказал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Орбан, Украина
Венгрия пользуется ситуацией с помощью Украине, чтобы получить деньги от ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Венгрия готова разблокировать пакет военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если Евросоюз, в свою очередь, выплатит Будапешту все замороженные средства. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg, он сказал о том, что уже в следующем году, когда лидеры стран ЕС проведут встречу с целью пересмотра выделение Украине денежных средств, Венгрия должна убедиться в получении средств, которые ей полагаются. (Речь идет о 30 миллиардах евро, 10 из которых ЕС уже разморозил, - ред.)

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"Это отличная возможность для Венгрии четко дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит", - подчеркнул Виктор Орбан.

Напомним, Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро. Там заявили, что Будапешт выполнил нужные требования для выделения денег. Теперь Орбан требует остальную сумму.

Венгрия заблокировала 50 млрд евро помощи для Украины

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро, поскольку инициативу заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Теперь вопрос должны рассмотреть в следующем году.

Президент Евросовета Шарль Мишель считает, что Киев все равно получит средства.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", - сказал он.

Повторное голосование о предоставлении Украине пакета помощи от ЕС состоится уже в январе, сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он выразил уверенность в том, что с Орбаном, который блокирует пакет, в итоге удастся договориться.

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Евросоюз Венгрия военная помощь Виктор Орбан новости Украины
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