Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

Дипломаты из ЕС пытаются оправдаться и говорят, что это якобы не связано с шантажом Орбана и войны в Украине.

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Еврокомиссия может разморозить финансирование Венгрии на сумму 10 миллиардов евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Европейская комиссия может разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Такая информация появилась на фоне постоянного шантажа со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает The Guardian.

Разморозить финансирование планируют на следующей неделе. В то же время дипломаты из ЕС оправдываются и пытаются доказать, что шантаж Орбана не имеет отношения к этому решению.

"Выбрано неудачное время, потому что это похоже на торговлю лошадьми, но это не так", - сказал один дипломат. видео дня

Венгрия якобы выполнила запрошенные судебные реформы, необходимые для разблокирования части приостановленных средств. Однако стоит отметить, что другая часть финансирования будет замороженной, так как Венгрия не соблюдала другие критерии верховенства закона.

"Впервые Венгрия действительно ответила на наши запросы и сделала все, чтобы обеспечить независимость судебной власти, поэтому деньги будут выделены", - говорит источник.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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