"Политический футбол": помощь Украине в €50 млрд под угрозой - Financial Times

Предложенные ЕС 50 млрд евро призваны сохранить платежеспособность Киева до 2027 года.

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Помощь Украине в €50 млрд под угрозой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за разногласий в Евросоюзе по бюджету. Решение относительно четырехлетней программы помощи должны принять на саммите 14-15 декабря.

Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников, страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета, включая средства для Украины.

Усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправых во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда, ограничивающее государственные заимствования.

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По словам одного высокопоставленного чиновника, заключить бюджетное соглашение будет "очень, очень сложно".

Предложенные ЕС 50 млрд евро (17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов) призваны сохранить платежеспособность Киева до 2027 года. Эти деньги были объединены с запросами на 15 млрд евро средств на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на выплату процентов по совместным заимствованиям ЕС.

Financial Times называет финансирование ЕС Украины "политическим футболом" в контексте более широких дебатов по бюджетным приоритетам ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложения вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027 годах.

Украина предупредила, что неопределенность относительно пакетов поддержки со стороны США и Европы ставит под угрозу "макрофинансовую стабильность" страны, отмечает издание.

"Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны сделать шаг навстречу", – сказал один из собеседников FT.

Военная помощь Украине

Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В новый пакет вошли снаряды, автомобили, системы обнаружения дронов и т.п. О предоставлении нового пакета помощи сообщили на сайте правительства Германии.

Голосование за выделение военной помощи Украине, которую просит предоставить президент США Джо Байден, может состояться в Конгрессе 4 декабря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера. Как отмечает издание, объявление Шумера давит на законодателей, чтобы они пришли к согласию относительно политики о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что из-за того, что в Конгрессе США до сих пор длится задержка по решению о военной помощи Украине, ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия.

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