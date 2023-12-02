Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

Украинским военным передадут на фронт автомобили, системы обнаружения дронов и другую технику, а также боеприпасы.

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Немецкий тягач MAN HX81/ пресс-служба Четвертой отдельной танковой бригады

Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В новый пакет вошли снаряды, автомобили, системы обнаружения дронов и т.п.

О предоставлении нового пакета помощи сообщили на сайте правительства Германии. В частности, Украина получит:

четыре тягача 8x8 HX81 и полуприцепы к ним;

три транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

два автомобиля для пограничной службы;

пять систем обнаружения дронов;

мобильную антенно-мачтовую систему;

3 840 артиллерийских боеприпасов;

25 лазерных дальномеров;

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов к ним.

Военная помощь Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал важное заявление для Украины. По словам Шольца, поддержка Украины не должна прекращаться даже несмотря на решение Конституционного суда Германии.

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Также ранее сообщалось, что США готовят Украину к зиме. Администрация президента Байдена рассказала о назначении помощи Украине на зимний период. США сосредоточились на защите критической инфраструктуры, сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Напомним, США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB. Ракеты адаптированы США для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км.

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