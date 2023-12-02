Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

По словам Владимира Зеленского, по состоянию на сейчас несколько тысяч украинских военнослужащих находятся в российском плену.

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Зеленский рассказал, как сейчас происходят обмены пленными / Коллаж Главред, фото: Андрей Ермак, скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что процесс обмена военнопленными с Россией не остановился и продолжается. Он отметил, что часто такие обмены происходят не публично, а иногда непосредственно на поле боя.

"Мы боремся за каждого такого нашего человека. Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд (русскими), и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно - меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят - и мы меняем. Это по-разному бывает. То есть: обмены есть и не только глобальные, а есть и прямо на месте. На все это есть поручения у командиров, и они знают, что им делать", - заявил президент в интервью АР.

Зеленский подчеркнул, что за последние шесть месяцев Украине удалось освободить примерно 100 своих военнослужащих из плена России, а с начала полномасштабного вторжения РФ — несколько тысяч. По его словам, сейчас еще несколько тысяч военнослужащих находятся в плену.

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Глава государства также выразил поддержку семьям тех, кто ждет освобождения из плена, заявив: "Украина будет бороться за каждого военнослужащего".

Обмен пленными между Россией и Украиной

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале сентября Россия фактически остановила процесс обмена пленными с Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов раскрыл основные причины замораживания этого процесса.

В то же время, Богдана Ермохина которого российские оккупанты незаконно вывезли в Россию из Мариуполя, вернули обратно в Украину. Этот случай стал известен тем, что еще когда парню было 17 лет, ему удалось получить повестку от российских оккупантов.

По мнению руководителя пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, оккупанты активно работают на дестабилизацию украинского общества и используют приостановку обмена пленными как еще один инструмент влияния.

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