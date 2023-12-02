Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что нельзя потерять то количество оружия от партнеров, которое есть сейчас.

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Зеленский прокомментировал предоставление Украине оружия от партнеров/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил теробороны ВСУ, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление Украине оружия от партнеров. Он отметил, что не может жаловаться на недостаточное количество оружия, которое мы получаем, потому что нам важно получать его и дальше.

В то же время он признался, что пока мы получили не всё оружие, которое хотели. Об этом глава Украинского государства сказал в интервью AP.

Он подчеркнул, что Украине важно не потерять такую помощь.

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"Мы получили не всё оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу сильно жаловаться. Потому что помощь, которую нам дают, мы не имеем права потерять", – отметил Зеленский.

Военная помощь Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал важное заявление для Украины. По словам Шольца, поддержка Украины не должна прекращаться даже несмотря на решение Конституционного суда Германии.

Также ранее сообщалось, что США готовят Украину к зиме. Администрация президента Байдена рассказала о назначении помощи Украине на зимний период. США сосредоточились на защите критической инфраструктуры, сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Напомним, США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB. Ракеты адаптированы США для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км.

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