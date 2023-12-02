Единственный несбитый дрон попал в объект инфраструктуры на Одещине: какие последствия

Оккупанты ночью ударили по Украине 11-ю дронами и одной ракетой. Удалось сбить все, кроме одного дрона.

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Единственный несбитый дрон попал в объект инфраструктуры в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скрин

Российские оккупанты в ночь на субботу, 2 декабря, атаковали Украину 11 беспилотниками и 1 управляемой авиационной ракетой. 10 беспилотников были сбиты в Одесской области. Один дрон, который не удалось сбить, попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в результате попадания возник пожар, но его уже удалось потушить.

"Российские террористы ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов". К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв и пострадавших нет", – рассказал глава ОВА. видео дня

Перед этим в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали, что страна-агрессор в ночь на 2 декабря атаковала территорию нашего государства 11-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА" Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 На Днепропетровщине", – рассказали в Воздушных силах.

Атаки дронами и ракетами по Украине

В ночь на 1 декабря во время ночной тревоги в Кропивницком прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого. Позже глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что ночью враг атаковал Кропивницкий ракетами и дронами. Работала ПВО.

Кроме этого, в ночь на 1 декабря РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

В ночь на 2 декабря РФ ударила ракетами по Днепру. Последствия ударов уточняются, территорию обследуют спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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