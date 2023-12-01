Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

В ночь на 1 декабря военные предупреждали о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.

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воздушная тревога " height="660" src="https://images.glavred.info/2023_12/1701405591-1823.jpg?r=320438" title="Ракета, воздушная тревога " width="1200"> ​Около 3:39 в Кропивницком прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, alerts.in.ua

В ночь на пятницу, 1 декабря, в южных и восточных регионах была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. В Воздушных силах сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.

В частности, по данным военных, в направлении Кривого Рога летели две ракеты.

Около 3:39 часов утра корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в Кропивницком Кировоградской области.

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В 3:47 был объявлен отбой воздушной тревоги во всех областях.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

В 06:13 утра пятницы Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Сумской, Полтавской, Черниговской областях.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 1 декабря 2023 г. противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основное направление удара – юг и восток страны.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Защитники украинского неба уничтожили 18 ударных дронов и ракету Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новоградовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

Поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

В ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине. Силы противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все беспилотники. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину.

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