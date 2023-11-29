Хотели атаковать военный аэродром: в ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Силы Противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все дроны.
"Привычный авиационный, мы так называем, удар беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Как вы знаете, все дроны были уничтожены. Направление тоже уже привычное для Сил обороны. Лишь меняются маршруты "шахедов" по направлению к цели. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину. Мы знаем, что там есть военный аэродром. Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударного БПЛА. Они уничтожают по дороге", - сообщил Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".
Игнат подчеркнул, что эти атаки являются типичными для Воздушных сил в отличие от той, что была по Киеву, где было привлечено 75 беспилотников.
Последствия атаки дронов по Хмельницкой области
Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram рассказал о последствиях российской атаки по области.
Поздно вечером 28 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги из-за атаки беспилотников работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории Шепетовского района.
"Ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Мы в очередной раз благодарим ВСУ за качественную работу", - подчеркнул Тюрин.
По его словам, информации о пострадавших или травмированных нет. Впрочем, в результате атаки в Шепетовском районе повреждена крыша, окна и двери помещения агропредприятия.
Напомним, что в НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины. Столтенберг заявил о том, что нужно быть готовыми к большему количеству боев и воздушных и ракетных атак на украинские города.
В ВСУ раскрыли, что Россия накопила ракеты для ударов по Украине. Ежемесячно оккупанты агрессора РФ применяют по территории Украины несколько десятков своих ракет.
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