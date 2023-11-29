Хотели атаковать военный аэродром: в ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине

Произошло падение обломков на территории Шепетовского района, сообщили в Хмельницкой ОВА.

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Россия атаковала Хмельницкую область / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг", скриншот: google.maps

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Силы Противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все дроны.

"Привычный авиационный, мы так называем, удар беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Как вы знаете, все дроны были уничтожены. Направление тоже уже привычное для Сил обороны. Лишь меняются маршруты "шахедов" по направлению к цели. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину. Мы знаем, что там есть военный аэродром. Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударного БПЛА. Они уничтожают по дороге", - сообщил Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

Игнат подчеркнул, что эти атаки являются типичными для Воздушных сил в отличие от той, что была по Киеву, где было привлечено 75 беспилотников.

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Последствия атаки дронов по Хмельницкой области

Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в своем Telegram рассказал о последствиях российской атаки по области.

Поздно вечером 28 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги из-за атаки беспилотников работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории Шепетовского района.

"Ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Мы в очередной раз благодарим ВСУ за качественную работу", - подчеркнул Тюрин.

По его словам, информации о пострадавших или травмированных нет. Впрочем, в результате атаки в Шепетовском районе повреждена крыша, окна и двери помещения агропредприятия.

Напомним, что в НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины. Столтенберг заявил о том, что нужно быть готовыми к большему количеству боев и воздушных и ракетных атак на украинские города.

В ВСУ раскрыли, что Россия накопила ракеты для ударов по Украине. Ежемесячно оккупанты агрессора РФ применяют по территории Украины несколько десятков своих ракет.

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