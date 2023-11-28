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В НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины

Алексей Тесля
28 ноября 2023, 13:37
Союзники по НАТО должны продолжать поддерживать Украину, убежден Йенс Столтенберг.
Столтенберг
Йенс Столтенберг прогнозирует усиление боев и новые удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что нужно быть готовыми к большему количеству боев и воздушных и ракетных атак на украинские города.

При этом он призвал союзников по НАТО продолжит поддерживать Украину. Такое заявление глава Альянса сделал перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе.

"Мы, конечно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные бои вдоль линии фронта, мы видели волны атак беспилотников на украинские города, и нам нужно быть готовыми к большему количеству боевых действий, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину, и я приветствую недавние заявления союзников о дополнительной поддержке", - сказал Столтенберг.

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В НАТО призывают поддерживать Украину

Также генсек НАТО напомнил, что Украина смогла выгнать оккупантов на севере, востоке и юге, освободив около половины территории, которую Россия оккупировала в начале войны.

По его словам, хотя линия фронта не сдвинулась за последний год, но интенсивные бои продолжаются, при этом Украина смогла нанести тяжелые потери российским силам с помощью глубоких ударов.

"Поэтому нам нужно продолжать ее поддерживать. Также зная, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за переговорным столом. Если мы хотим договоренного мирного решения, гарантирующего, что Украина сохранит свою независимость, то лучший способ достичь этого - продолжать оказывать военную поддержку Украине, и вот что союзники собираются делать", - добавил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море. В Альянсе чувствуют, что у них нет эффективных инструментов противостояния оккупантам в акватории Черного моря, которые не приведут к прямой эскалации.

Как ранее заявлял Столтенберг, НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет. Украину пока не могут пригласить в Североатлантический альянс, поскольку продолжается активная стадия войны с агрессором Россией, сказал Йенс Столтенберг.

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НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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