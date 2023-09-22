НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет – Столтенберг

Украину пока не могут пригласить в Североатлантический альянс, поскольку продолжается активная стадия войны с агрессором Россией, сказал Йенс Столтенберг.

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Украина должна получить гарантии безопасности и территориальной целостности - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я ОМБр

Вступление Украины в НАТО станет гарантией длительного и устойчивого мира в государстве. Евроатлантическая интеграция не позволит стране-оккупанту России повторит свое нападение. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В ходе своего выступления с публичной лекцией в аналитическом центре Council on Foreign Relations он рассказал о том, что интеграция Украины в Североатлантический альянс станет долгосрочной гарантией мира и безопасности для государства. Механизм не позволит России осуществить повторное нападение.

Украину не приглашают в НАТО из-за активной фазы войны с РФ

Как утверждает генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада, Украина пока не может получить приглашение в Альянс, поскольку продолжается активная фаза войны с российскими оккупантами. Когда война завершится, нужно принять решения, которые не позволят таким событиям повториться.

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"Если сейчас будут завершены бои, мы должны быть уверены, что это действительно будет остановка войны. Это означает, что должны быть рамочные условия, которые будут гарантировать безопасность и территориальную целостность, соблюдение границ Украины. Безусловно, членство в НАТО является одним из путей, чтобы этого достичь. Есть также определенные двусторонние договоренности. Но тем или иным путем есть необходимость в гарантиях. Это означает, что это взаимосвязанные вещи - членство в НАТО, завершение войны и обеспечение длительного мира после войны", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Страны НАТО на июньском саммите в Вильнюсе приняли решение о том, что Украина получит возможность вступить в Североатлантический альянс в обход механизма, который предусматривает выполнение Плана действий по членству в блоке. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сказал, Украина вступит в НАТО, если будут выполнены определенные условия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Украину пока не могут пригласить в НАТО. По его словам, пока идет война с Россией, такой возможности нет. Однако западный мир поможет Киеву приблизиться к стандартам Альянса.

В сентябре в в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к интеграции в Альянс через 2 года, однако политическое решение о вступлении в блок будет определять ход войны.

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