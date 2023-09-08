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"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

Алина Дембицкая
8 сентября 2023, 23:46 обновлено 8 сентября, 23:47
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Украина будет готова к членству в Евросоюзе в течение ближайших двух лет, говорит Стефанишина.
'Решение принято': в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС
В правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikipedia

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, хотя ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения. Об этом Стефанишина сказала в интервью "Голосу Америки".

"Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но конечно ход войны будет определять политические рамки. Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности. И в момент когда закончится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", - сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина является одним из главных партнеров ЕС, потому что имеет крупнейший экономический рынок. И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран.

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"Решение о том, что Украина станет членом ЕС – принято, со всеми своими аграрными территориями, со всем что имеет. Реальности, в которой Украина перестанет быть аграрной страной – не существует", - подчеркнула она.

В то же время Стефанишина отметила, что в Украине так же работают над путем к вступлению в НАТО. Но само решение зависит не только от Украины.

"Вопрос по НАТО – это политическое решение. На саммите в Вильнюсе оно было принято. На сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса, и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы и уроки войны которые мы изучили самостоятельно", - заявила она.

Как считает вице-премьер-министр, Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Альянс захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

Членство Украины в НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Как отметил председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк, Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Недавно в Орбана опозорились бредом относительно членства Украины в НАТО. Так, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш предложил отказаться от идеи вступления Украины в НАТО и предоставить Российской Федерации гарантии безопасности.

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Евросоюз война в Украине НАТО война России и Украины
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