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У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

Алексей Тесля
3 сентября 2023, 15:54 обновлено 3 сентября, 15:58
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Гергели Гуляш повторил мантру Кремля о том, что Украина якобы не сможет вернуть оккупированные РФ территории.
Гергели Гуляш
Гергели Гуляш сделал скандальное заявление / Коллаж: Главред: Фото: Pixabay/kavekostolo, Facebook/gergely.gulyas.585

В Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде.

На сей раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш, сообщает издание Hirado.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - сказал он.

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Представитель Обана также выступил против размещения миротворцев в Украине. Глава канцелярии венгерского премьер-министра также повторил мантру Кремля о том, что Украина якобы не сможет вернуть оккупированные РФ территории.

Гуляш считает, что эффективные переговоры между Украиной и Россией могут пройти только с участием США. Он добавил, что РФ не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что российская сторона "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.

Напомним, ранее в МИД отвесили Виктору Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина. В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он призвал прекратить поддерживать Украину в отражении агрессии РФ. Как иронично написал представитель МИД Олег Николенко, украинские дипломаты уже начали волноваться из-за долгого отсутствия новых заявлений Орбана.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

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Виктор Орбан новости Венгрии война России и Украины
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