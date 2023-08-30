В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он призвал прекратить поддерживать Украину в отражении агрессии РФ.
Как иронично написал представитель МИД Олег Николенко в Facebook, украинские дипломаты уже начали волноваться из-за долгого отсутствия новых заявлений Орбана.
Он подчеркнул, что в ведомстве "начали волноваться", потому что Орбан давно не отличался призывами к прекращению поддержки Украины.
"Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", – подчеркнул Николенко.
Скандальное заявление Орбана
Ранее Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине. Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы не сможет одержать победу в войне.
Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".
Другие новости:
- Орбан заявил, что "бедные украинцы" не выиграют войну: МИД поставил его на место
- Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ
- Кулеба разнес Орбана: если вы так умны, убедите Путина вывести войска