У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

Советник руководителя Офиса президента назвал это "интересным сигналом мира XXI века".

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Подоляк жестко раскритиковал ООН / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко раскритиковал ООН за идею о снятии ряда санкций со страны-агрессора России для восстановления "зерновой инициативы". В соцсети X (ранее – Twitter) Подоляк назвал Организацию Объединенных Наций лоббистом военных преступников.

"Кто бы мог подумать, что ООН превратится в главных лоббистов военных преступников?" - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как отметил Подоляк, введя санкции за нарушение международного права, западные страны направили четкий месседж российским элитам: Россия с Путиным не имеет будущего; Россия после Путина будет иметь шанс.

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"Лоббируя идею снятия санкций с России за экспорт краденого зерна посреди полномасштабной войны, руководство ООН хочет продлить жизнь путинского режима и признать ракетные удары эффективным инструментом для достижения политических целей", - написал он.

Советник руководителя Офиса президента назвал это "интересным сигналом мира XXI века".

Он подчеркнул, что ни одна из этих "абсурдных идей" не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины.

"Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совете Безопасности ООН отравляет организацию в целом", - добавил Подоляк.

ООН ведет тайные переговоры с РФ

Недавно издание Bild сообщило, что ООН ведет тайные переговоры со страной-агрессором Россией по восстановлению "зерновой сделки" в обмен на санкционные уступки Москве. Издание считает, что ООН готова далеко зайти, чтобы восстановить "зерновое соглашение" с разжигателем войны Путиным.

Как сообщал Главред, ранее в ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине. Так, в Организации Объединенных Наций не собрали достаточных доказательств совершения российскими оккупантами геноцида в Украине. Это же в ООН заявляли полгода назад – в марте 2023-го. Итак, признание международным сообществом агрессивных действий России актом геноцида до сих пор под вопросом.

По словам политолога-международника Руслана Осипенко, ООН чрезвычайно негативно относится к Украине. В то же время государство-оккупант Россия наоборот выступает партнером этой организации. Осипенко подчеркнул, что в условиях чрезвычайных ситуаций ООН должна действовать решительно и эффективно, но этого не происходит.

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