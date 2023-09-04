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В ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине

Яна Ставская
4 сентября 2023, 16:26 обновлено 4 сентября, 16:36
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Это же в ООН заявляли в марте. Расследование действий РФ против Украины обещают продолжить.
В ООН возмутили новым заявлением о войне в Украине
Комиссия при ООН продолжает исследовать действия России в отношении украинцев / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, Telegram Андрея Ермака

В Организации Объединенных Наций не собрали достаточных доказательств совершения российскими оккупантами геноцида в Украине. Это же в ООН заявляли полгода назад - в марте 2023-го. Итак, признание международным сообществом агрессивных действий России актом геноцида до сих пор под вопросом.

Как пишет "Радио Свобода", международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид.

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине) происходит геноцид", - так на вопрос журналистки "Радио Свобода" ответил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

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Мёсе добавил, что комиссия исследует "это шаг за шагом".

"Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "необходимость" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида), которые подтверждены судебной практикой", - ответил он.

Расследование в Украине обещают продолжать. В то же время агрессивные заявления пропагандистов РФ об уничтожении украинцев в ООН назвали такими, что "могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет", - подытожил Месе.

В ООН в настоящее время выявили преступления РФ, касающиеся по крайней мере двух тем - пыток и атак.

Что говорили в ООН ранее

Еще в марте 2023 года Международная следственная комиссия ООН утверждала, что не увидела признаков геноцида в действиях России в Украине.

Тогда же в комиссии признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений. В том числе умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

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война в Украине ООН война России и Украины
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