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В России утверждают, что модернизировали Су-34 под "Кинжал"

Яна Ставская
4 сентября 2023, 15:25 обновлено 4 сентября, 15:44
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Подтверждений применения ракет с помощью этих самолетов в настоящее время нет.
В России утверждают, что модернизировали Су-34 под 'Кинжал'
Россия запускает по Украине "Кинжалы" с помощью МиГ-31К / Коллаж Главреда. Фото: vitalykuzmin.net, Defense Express

Российские СМИ утверждают со ссылкой на анонимные "источники" в Минобороны Шойгу, что ВПК РФ модернизировал истребители-бомбардировщики Су-34 под гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Реальных подтверждений применения ракет агрессора с помощью такой авиации в настоящее время нет.

Пропагандистское агенство "ТАСС" сообщает о якобы первом применении Су-34 "Кинжалов" по Украине.

"Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе "СВО" (так россияне называют войну против Украины - Главред)", - говорится в сообщении.

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Задача якобы выполнена "успешно", а экипаж, выполнивший ее, "был представлен к госнаградам".

Следует отметить, что подтверждений такого применения российских ракет, кроме заявлений пропагандистов, в настоящее время нет.

Россия применяет против Украины "Кинжалы"

Россия неоднократно атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Правда, с мая 2023 года ей это удается труднее, так как у ВСУ появились необходимые средства поражения таких целей - ПВО Patriot.

Носителем "Кинжалов" является МиГ-31К. Именно с вылетом этой авиации связаны многие воздушные тревоги в Украине.

В последнее время участились удары неизвестных БПЛА по аэродромам дальней авиации россиян на территории самой России.

Тем не менее, согласно данным Института изучения войны, осенью РФ может использовать для ударов по Украине новую тактику. Она предусматривает использование меньшего количества ракет и большего – ударных дронов.

Х-47М2 "Кинжал" - характеристики

Это российская аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, вероятно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку, несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, данная система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни крылатой гиперзвуковой ракетой.

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