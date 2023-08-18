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В Воздушных силах объяснили активность российских самолетов МиГ 17 августа

Алёна Воронина
18 августа 2023, 11:11 обновлено 18 августа, 11:11
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Полеты вражеских воздушных судов вероятно были тренировочными, но украинская ПВО должна реагировать на любую угрозу.
Российский самолет МиГ-31К, Юрий Игнат
В Воздушных силах объяснили активность российских МиГов 17 августа/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

В Воздушных силах объяснили, что в Украине 17 августа четыре раза включалась воздушная тревога именно из-за взлетов истребителей МиГ-31К российских оккупантов. Эти полеты российских самолетов вероятно были тренировочными и тактическими, однако украинская противовоздушная оборона всегда должна реагировать на угрозу применения аэробалистических ракет страной-агрессором Россией.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что летный состав нуждается в постоянных тренировках, поэтому оккупанты поднимают эти самолеты в воздух.

"Вчерашнего дня просто было больше взлетов, предположительно – тренировочных полетов. Авиация, в частности летный состав, нуждается в поддержании постоянных летных навыков. Это – взлет-посадка, выход на рубеж пуска ракет и т.д. такие тактические приемы, которые применяются именно для этого типа самолетов", – пояснил Игнат.

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При этом он отметил, что проведение таких тренировок оккупантами не означает, что во время них не могут быть запущены ракеты Х-47 "Кинжал".

Также в комментарии "Украинской правде" Игнат напомнил, что Россия уже не один раз проводила по несколько взлетов истребителей МиГ-31 за сутки. Он подчеркнул, что тип самолетов с модификацией "К" означает, что эти воздушные суда могут нести ракеты "Кинжал". Украинская ПВО должна реагировать на опережение, поэтому всегда включается воздушная тревога.

Война в Украине

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что война не закончится в этом году, освобождение Крыма начнется в 2024-м. Российский диктатор делает всё, чтобы заморозить войну в Украине, но это не решит проблему.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что контрнаступление ВСУ может ускориться при прорыве в Работино. Населенный пункт Работино Запорожской области имеет значительное тактическое значение, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны.

В Госдепе США сказали, что сочтут полной победой Украины в войне. Победой Украины станет вывод войск РФ и возвращение ее территорий. Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия, которые направлены на достижение справедливого мира в Украине, подчеркнули в Государственном департаменте.

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