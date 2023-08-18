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Приезжал гонец от Путина: РФ в оккупации атакует пропагандой – разведка Британии

Андрей Ганчук
18 августа 2023, 10:15 обновлено 18 августа, 10:22
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Страна-оккупант Россия пытается навязать свои нарративы украинцам в СМИ и общеобразовательных учреждениях, рассказали в разведке Великобритании.
Путин, пропаганда
Россия усилила пропаганду в оккупации и готовит "учебник по истории" к 1 сентября - британская разведка / Коллаж скриншот YouTube

Агрессор Россия на оккупированных территориях Украины пытается стереть украинскую идентичность и навязать российские нарративы в школах и средствах массовой информации. Москва к 1 сентября готовится запустить учебник, в котором "восхваляется" нападение на Украину, а само украинское государство названо, дескать, "ультратеррористическим". Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что в захваченный российскими оккупантами Донецк 15 августа приезжал заместитель руководителя администрации директора РФ Путина Сергей Кириенко. Он лично проверял донецкие школы на предмет интеграции в образовательную систему РФ.

Согласно данным ведомства, на оккупированных районах Запорожской области фейковые "власти" получили указание из Москвы о запуске новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. Пропагандисты из России также работают в СМИ на захваченных территориях.

видео дня

Россия с 1 сентября запускает "учебник" для школ

Кроме того, 1 сентября 2023 года Москва выпустит для школ оккупированных территорий Украины и России так называемый "учебник по истории". Там расхваливается, дескать, "СВО", а Украину описывают как "ультратеррористическое государство".

"Цель России - создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Контрнаступление ВСУ на юге

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Урожайное. Заместитель министра обороны Анна Маляр 16 августа заявила, что тактически важное село под контролем ВСУ, которые закрепляются на отвоеванных у российских оккупантах рубежах.

По данным Института изучения войны, ВСУ добились больших успехов в районе Работино. В частности, специалисты считают, что войска продвинулись в западной части Запорожской области, а также на участке фронта между Донетчиной и Луганщиной.

Бойцы сил обороны Украины продвинулись южнее Урожайного, рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Войска применяют артиллерию и контрбатарейную борьбу против оккупантов РФ.

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