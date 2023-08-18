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Гетманцев заявил о покушении на замглавы налоговой службы Евгения Сокура

Анна Ярославская
18 августа 2023, 10:15 обновлено 18 августа, 10:23
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Злоумышленники задержаны и дают показания о заказчиках, сообщил Даниил Гетманцев.
Покушение на Евгения Сокура
Покушение на Евгения Сокура произошло 17 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/getmantsevdanil

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

"Со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас", - написал Гетманцев в Telegram 18 августа.

По его словам, 17 августа в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура.

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"Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - сообщил Гетманцев.

Злоумышленники задержаны и дают показания о заказчиках, добавил он.

Злоумышленников задержали
Злоумышленников задержали / Фото: t.me/getmantsevdanil

Евгений Сокур - что о нем известно

Евгений Сокур — исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины, имеет VI ранг государственного служащего. Больше подробностей о его биографии на сайте налоговой нет.

В июне сообщалось, что он представил направления цифровизации ГНС.

В июле в интервью Liga.net Гетманцев подтвердил, что Сокур был его помощником, а и.о. он стал в мае 2022 года, потому что "не было желающих". Он отрицал, что тот курирует систему мониторинга рисковых налоговых накладных, но не уточнил, за что именно отвечает Сокур.

Как сообщал Главред, 13 июня в Киеве активисты напали на политического аналитика, бывшего нардепа Тараса Чорновила. Его облили зеленкой и мочой, а потом бросили в мусорный бак. Активисты утверждают, что Чорновил оскорбил невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову.

Отметим, с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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