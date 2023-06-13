Чорновил поплатился за оскорбление невесты Да Винчи: экс-нардепа бросили в мусорник

Тарас Чорновил ранее назвал невесту погибшего на фронте Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову "подолигархической шмарой".

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Тараса Чорновила бросили в мусорный бак в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во вторник, 13 июня, в Киеве активисты напали на политического аналитика, бывшего народного депутата Украины Тараса Чорновила. Его облили зеленкой и мочой, а потом бросили в мусорный бак.

Активисты утверждают, что Чорновил оскорбил невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что молодые люди хватают экс-нардепа. Чорновил пытается оказать сопротивление, но у него ничего не получается.

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В результате он оказывается в мусорном баке возле своего дома.

Тараса Чорновила атаковали активисты / скриншот

Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак / скриншот

Чорновил вызвал сотрудников полиции по факту данного инцидента. Он утверждает, что данная акция - это "заказ" Офиса президента за критику власти. Активисты тем временем разошлись.

Чорновил вызвал полицию / скриншот

Смотрите видео нападения на Тараса Чорновила в Киеве:

В Киеве активисты проучили Тараса Чорновила

Что Чорновил говорил об Алине Михайловой

Украинский политический деятель Тарас Чорновил в грубой форме высказался в адрес Алины Михайловой - невесты погибшего командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла.

В своем Telegram-канале Чорновил обвинил девушку в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой".

Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.

Скриншот сообщения Тараса Чорновила

Позже Чорновил удалил свой пост, поскольку пользователи Сети были очень возмущены таким высказыванием. Также он опубликовал новое сообщение с оправданием.

Гибель Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" на фронте

7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

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