Победой Украины станет вывод войск России и возврат всех территорий - Госдеп

Соединенные Штаты поддерживают усилия, которые направлены на достижение справедливого мира в Украине, сказали в Государственном департаменте.

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Украине нужна сильная позиция на переговорах и справедливый мир - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

Победой Украины в войне с агрессором Россией станет полное восстановление территориальной целостности государства, включающее вывод вражеских войск. Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно. Украина должна получить сильную позицию перед тем, как состоятся переговоры. Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

Как сообщает Голос Америки, он сказал о том, что справедливый мир в Украине должен базироваться на полной победе над страной-агрессором Россией и включать вывод войск со всех украинских территорий.

"Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины", - сказал Пател. видео дня

Также он добавил, что Штаты поддерживают стремления, направленные на достижение "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

Ведант Пател подчеркнул, что США и партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы страна могла себя защитить от российской военной агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

Война России против Украины

Бывший советник главнокомандующего ВСУ Залужного Дэн Райс считает, что 2000 кассетных реактивных боеприпасов могут остановить войну. Такие боеприпасы, по его словам, есть в Германии. Они позволят уничтожить российскую артиллерию и прорвать "оборону" врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде сделал прогноз, согласно которому война России и Украины не закончится в 2023-м. Как полагает Коваленко, она затянется минимум на следующий год.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду сказал, что есть 4 причины, чтобы отложить контрнаступление на 2024 год. По его мнению, Украине может понадобиться пауза.

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