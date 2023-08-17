Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – эксперт

У Украины недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы завершить контрнаступление в этом году. К тому же, штурм изнурительный и не может более шести месяцев подряд.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-nuzhna-pauza-est-4-prichiny-dlya-otkladyvaniya-kontrnastupleniya-na-2024-god-ekspert-10493839.html Ссылка скопирована

Контрнаступление ВСУ перенесется на весну 2024 года по 4 причинам, считает Мусиенко/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Контрнаступление украинских военных может перенестись на весну 2024 года. Поэтому уже сейчас нужно думать о весенней кампании.

Украинским воинам потребуется пауза. На откладывание дальнейшего продвижения до следующего года есть четыре основные причины. Об этом сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Да, я один из первых в Украине говорил, что мы должны думать о весенней кампании 2024 года. Такая позиция имеет сразу несколько обоснований. Во-первых, приближается ухудшение погодных условий. Во-вторых, враг по-прежнему имеет значительные ресурсы для того, чтобы держать оборону, и может осенью провести очередную волну мобилизации", – отметил Мусиенко.

По его словам, третья причина – у Украины недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы завершить контрнаступление уже в этом году.

"И, в-четвертых, любая армия устает и не может постоянно наступать. Штурмовые действия очень утомительны и не могут длиться шесть или более месяцев подряд. Поэтому нам потребуется пауза", – отметил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко назвал сценарии дальнейших событий в Крыму:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работиного. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работиного на Западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

Также ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили на юге и "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артсистемы и минометы РФ.

Напомним, ВСУ под урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Читайте также: