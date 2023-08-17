Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – эксперт

Контрнаступление украинских военных может перенестись на весну 2024 года. Поэтому уже сейчас нужно думать о весенней кампании.
Украинским воинам потребуется пауза. На откладывание дальнейшего продвижения до следующего года есть четыре основные причины. Об этом сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.
"Да, я один из первых в Украине говорил, что мы должны думать о весенней кампании 2024 года. Такая позиция имеет сразу несколько обоснований. Во-первых, приближается ухудшение погодных условий. Во-вторых, враг по-прежнему имеет значительные ресурсы для того, чтобы держать оборону, и может осенью провести очередную волну мобилизации", – отметил Мусиенко.
По его словам, третья причина – у Украины недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы завершить контрнаступление уже в этом году.
"И, в-четвертых, любая армия устает и не может постоянно наступать. Штурмовые действия очень утомительны и не могут длиться шесть или более месяцев подряд. Поэтому нам потребуется пауза", – отметил военный эксперт.
Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко назвал сценарии дальнейших событий в Крыму:
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Война в Украине
Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работиного. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работиного на Западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.
Также ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили на юге и "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артсистемы и минометы РФ.
Напомним, ВСУ под урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
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