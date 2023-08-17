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ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

Алексей Тесля
17 августа 2023, 07:59 обновлено 17 августа, 07:59
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Украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артсистемы и минометы РФ.
ВСУ мощно ударили на Юге:
ВСУ уничтожили десятки россиян на юге / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Подразделения Сил обороны Украины на Таврическом направлении смогли уничтожить 15 единиц вражеской военной техники за сутки, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он уточнил в Telegram, что украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

Украинский генерал также рассказал, что вооруженные силы РФ за сутки потеряли 265 человек личного состава.

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Среди них:

  • 95 уничтоженных;
  • 159 раненых;
  • 11 военнопленных.

При этом украинские артиллеристы в течение суток выполнили 1393 огневые задачи.

"Работаем дальше", — добавил Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвались вперед на двух направлениях и захватили новые рубежи. Силы обороны на Марьинском направлении продолжают сдерживать наступление российских войск, на Мелитопольском и Бердянском ведут наступательные операции и закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны продвинулись на двух направлениях. ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.

Силы обороны Украины освободили за прошедшую неделю 3 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом 14 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

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