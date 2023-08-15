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Контрнаступление ВСУ: Силы обороны продвинулись на двух направлениях - ISW

Анна Ярославская
15 августа 2023, 07:19 обновлено 15 августа, 07:29
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14 августа ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.
Контрнаступление ВСУ: Силы обороны продвинулись на двух направлениях - ISW
Силы обороны Украины продвинулись на двух направлениях - ISW / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

В ходе контрнаступления украинские военные продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. В то же время у российских оккупантов есть трудности с укреплением своих оборонительных линий из-за нехватки резервов. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Бойцы ВСУ 14 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, пишут эксперты ISW.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные операции на Мелитопольском (западная часть Запорожской области) и Бердянском (западная часть Донецкой области и восточная часть Запорожской области) направлениях.

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В Минобороны добавили, что ВСУ добились определенных успехов южнее и юго-восточнее н.п. Старомайорское (9 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и на направлении Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки).

Также ВСУ продолжают наступление в Урожайном, а некоторые российские источники утверждали, что украинские военные контролируют северную часть населенного пункта.

Командир батальона оккупантов "Восток" Александр Ходаковский (эта группировка находится под Урожайным) пожаловался, что войска РФ не перебрасывают в этот район дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Также он утверждал, что батальон "Восток" пытается удержать контроль над Урожайным "всеми имеющимися силами", но силы, действующие в этом районе, истощены и несут потери.

Некоторые российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе н.п. Работино (13 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области, и продвигались в южной части Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины освободили за прошедшую неделю 3 кв. км на Бахмутском направлении. Об этом 14 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

Также Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области и закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире. На некоторых участках линии фронта можно обнаружить до пяти мин на один квадратный метр, что составляет определенное препятствие для украинских войск.

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