ВСУ прорвались вперед на двух направлениях и захватили новые рубежи

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, рассказали в Генштабе.

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ВСУ продвигаются на двух направлениях / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, УНИАН

Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на двух направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны на Марьинском направлении продолжают сдерживать наступление российских войск, на Мелитопольском и Бердянском ведут наступательные операции и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Генштаб ВСУ в свежей сводке.

"В течение суток состоялось 11 боевых столкновений", - говорится в сообщении Генштаба.

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Как подчеркивается, в то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов. За минувшие сутки на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, ранее Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе Соледара. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник побывал на командных пунктах нескольких бригад в районе Соледара, и посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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