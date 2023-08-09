Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

За минувшие сутки на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1)", - сообщил он в Telegram.
При этом защитниками Украины было уничтожено 18 единиц военной техники противника.
В частности:
- 3 танка;
- 6 ББМ;
- 3 артиллерийские системы и минометы;
- 2 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 3 единицы автомобильной техники.
Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается, добавил Тарнавский.
Контрнаступление ВСУ
Ранее ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов. На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.
Напомним, в Новой Каховке ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. В среду утром, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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