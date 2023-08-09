Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

На Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения выполнили 1545 огневых задач.

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ВСУ продвигаются вперед на юге / 14 ОМБр Романа Великого

За минувшие сутки на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1)", - сообщил он в Telegram.

При этом защитниками Украины было уничтожено 18 единиц военной техники противника.

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В частности:

3 танка;

6 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

1 БпЛА;

3 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается, добавил Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов. На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

Напомним, в Новой Каховке ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. В среду утром, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв. В результате удара Вооруженных сил Украины поражен пункт управления армии РФ.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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