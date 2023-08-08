ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

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ВСУ продвинулись на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона "Единые новости".

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" уточнил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

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"На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации", — отметил он.

Представитель ВСУ также указал на то, что на этом направлении высокий уровень минирования полей и инженерных заграждений россиян.

При этом Кузьмин добавил, что ВСУ сталкиваются с большим числом подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции. Сейчас украинские военные не пытаются продвигаться, а провоцируют российских оккупантов на контратаки, "что просто идеально", считает Том Купер.

Ранее в Минобороны рассказали, что РФ хочет взять под контроль два города. Оккупанты пытаются наступать на востоке, но украинские военные даже под сплошным минометным огнем не дают врагу продвинуться.

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