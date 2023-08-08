УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

Алексей Тесля
8 августа 2023, 19:50 обновлено 8 августа, 20:01
118
Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.
всу
ВСУ продвинулись на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

На юге подразделения Вооруженных сил Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов, заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

При этом украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона "Единые новости".

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" уточнил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино.

видео дня

"На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации", — отметил он.

Представитель ВСУ также указал на то, что на этом направлении высокий уровень минирования полей и инженерных заграждений россиян.

При этом Кузьмин добавил, что ВСУ сталкиваются с большим числом подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой. На Таврическом направлении есть успехи у украинских сил, за сутки потери врага составили 256 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции. Сейчас украинские военные не пытаются продвигаться, а провоцируют российских оккупантов на контратаки, "что просто идеально", считает Том Купер.

Ранее в Минобороны рассказали, что РФ хочет взять под контроль два города. Оккупанты пытаются наступать на востоке, но украинские военные даже под сплошным минометным огнем не дают врагу продвинуться.

Читайте еще:

война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:56 Украина
ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:50 Украина
Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:56

"Спасли 8 человек": ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске

19:50

ВСУ проломили заслоны РФ на юге и зашли на первую линию обороны оккупантов

19:34

Нардеп из "Слуги народа" разоблачен на коррупции: "продавал" землю НААН

19:19

За два месяца до первой годовщины: Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса

19:10

Главные результаты саммита в Джиддемнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:53

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

18:51

Переделанные самолеты и ВПП на трассах: ВСУ создали секретные аэродромы – Bild

18:13

Россия строит большой лагерь "вагнеровцев" вблизи Украины: для чего

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

Реклама
17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

16:30

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших страхах

16:21

Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

16:20

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

16:13

Как выбрать спелый и сладкий арбуз прямо возле прилавка: 5 проверенных способов

16:06

Российской певице Ладе Дэнс, которая попала в ДТП, стало хуже

16:00

В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

Реклама
16:00

Будет много проблем: что нельзя делать 10 августа - приметы и запреты

15:58

Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения: разъяснение Кабмина

15:56

"Знали, что люди придут на помощь": в ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске

15:53

ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой

15:49

РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы – Минобороны

15:39

Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе

15:35

Удар РФ по Покровску: ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

15:15

Хитрость опытных пекарей: зачем на батоне и хлебе делают надрезы

15:05

Беременная Каминская требует от Илона Маска деньги на роды

14:48

Смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре" — СМИ

14:42

Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели: неожиданное средство

14:22

"Не только Чонгарский мост": в ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму

13:48

Как не стать заложником системы?мнение

13:44

Фен и кипяток запрещены: как быстро растопить лед в морозилке

13:39

Райское наслаждение: почему кошки любят, когда им чешут голову

13:30

Намеренно били по спасателям: эксперт объяснил тактику РФ по обстрелу ПокровскаФото

13:27

"Ты задолбала со своей любовью": Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы

13:24

В Каховке враги объявили об отводе войск: в Минобороны объяснили уловку

13:16

Руслан Алиев досье

12:57

Бой "Усик – Дюбуа": Легендарный Майк Тайсон едко пошутил насчет фаворита

Реклама
12:49

Девушка "порвала" Instagram - ее средство отмоет даже самую грязную духовкуВидео

12:34

ВСУ подошли ко 2-й линии обороны РФ на Запорожье в 3-х точках – экс-командир"Айдара"

12:31

"Бойтесь своих желаний": Катя Осадчая рассказала про смену имени

12:16

Медведев впал в истерику и пообещал оккупантам "победу", вспомнив о Саакашвили

12:09

Последствия могли быть хуже: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 августа 2023: Овну – хорошая покупка, Близнецам - наслаждение

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ на Бахмутское направление очередной внедорожник Nissan Navara

11:34

В Украине может появиться новый "американский" праздник: будет еще один выходной

11:29

Рано придут заморозки: стало известно, какой будет погода в Украине осенью 2023 года

11:24

"Они ненавидят это": девушка рассказала, как избавиться от пауков в доме

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять