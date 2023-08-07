Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

Танки должны прибыть в Украину в начале осени. Первая партия Abrams будет включать от 6 до 8 танков.

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США одобрили поставки Украине танков Abrams / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что Америка официально одобрила отправку первой партии танков Abrams в Украину. Танки должны прибыть в Украину в начале осени.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается", - сказал Буш журналистам на брифинге, передает CNN.

По его словам, вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

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"То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", - подчеркнул главный закупщик оружия для американской армии.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.



Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams. Тогда он заявлял, что вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

5 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов. А 6 апреля сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на производство танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

Как сообщил представитель оборонной отрасли и помощник конгрессмена, первая партия Abrams будет включать от 6 до 8 танков. Перед тем, как украинские военные смогут начать эксплуатацию танков, они должны завершить курс обучения продолжительностью примерно 10 недель на армейской базе Графенвер в Германии. По словам чиновника Пентагона, это обучение украинцы планируют завершить в августе.

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