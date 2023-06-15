ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

Украинские военнослужащие завершат подготовку на американских танках Abrams до конца лета, заявили в Минобороны США.

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Как говорят в Пентагоне, бойцы ВСУ на танках Abrams будут обучаться четыре месяца / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Около двух сотен бойцов ВСУ завершат процесс тренировок по управлению танками Abrams до конца лета 2023 года. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины проходят третью неделю четырехмесячного плана обучения.

Также есть информация, окончание учений совпадает с поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которые США обещали предоставить Украине уже нынешней осенью.

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На данный момент украинские военнослужащие проходят обучение в ФРГ на специально оборудованных танках, поскольку непосредственно Abrams сейчас ремонтируют. Бойцы ВСУ работают над индивидуальными навыками, а затем ‒ перейдут к учениям в подразделениях и подготовке на батальонном уровне.

Как говорят в Пентагоне, всего с февраля прошлого года США обучили более 11 тысяч украинцев. Сейчас США обучают около 1,7 тысячи украинских военнослужащих, сказал один из американских чиновников.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.



Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - сказал Байден.

5 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов.

6 апреля сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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