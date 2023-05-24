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В Пентагоне рассказали, когда бойцы ВСУ начнут осваивать танки Abrams

Дмитрий Видоменко
24 мая 2023, 12:38 обновлено 24 мая, 13:02
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По данным американских журналистов, около 250 украинских военных прибудут в Германию, где будут осваивать американские танки Abrams.
Абрамс, Пентагон
Танк модели M1A1 Abrams / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Солдаты и офицеры ВСУ уже в ближайшее время, в течение недели, приступят к обучению на американских танках модели Abrams. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление спикера Минобороны США (Пентагона) Патрика Райдера.

По словам чиновника, обучение украинских танкистов начнется "в течение следующей недели или около того".

По данным американских журналистов, около 250 украинских военных прибудут в Германию, где они будут осваивать американские танки Abrams.

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Как ранее стало известно, США планируют выделить для Украины 31 танк Abrams в рамках "танковой коалиции". Чиновники из Пентагона сразу заявили, что намерены заказать для ВСУ новые танки, но впоследствии решили отправить танки модели M1A1 Abrams. Причем их планируют модифицировать для нужд украинских военных.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - сказал Байден.

5 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов.

6 апреля сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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