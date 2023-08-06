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Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

Алина Дембицкая
6 августа 2023, 23:13 обновлено 6 августа, 23:13
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Подоляк отметил, что "конституция РФ" не имеет отношения к устойчивым юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.
Песков, Подоляк
Подоляк поставил на место Пескова / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нет никаких территорий Украины, которые якобы записаны в конституции страны-агрессора России. Есть только временно оккупированные Россией территории, которые обязательно будут освобождены. Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", нет... Есть лишь временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены", - заявил он.

Советник руководителя ОП отметил, что "конституция России" не имеет отношения к устойчивым юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.

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Также Подоляк подчеркнул, что официальные власти РФ нереалистично оценивают российские перспективы в захватнической войне против Украины.

"Официальная Москва абсолютно нереалистично оценивает свои перспективы. Поэтому любые "политико-дипломатические" форматы с участием России не могут быть применены", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина принудит Россию к соблюдению норм международного права.

"Очевидно, что военная контроперация по восстановлению целостности территории Украины, по обязательному принуждению России к соблюдению норм международного права, а также по масштабным выплатам в связи с накопленными военными преступлениями продолжится", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП убежден, что "лишь существенные тактические поражения России по линии фронта способны четко влиять на нынешнюю российскую политическую элиту".

Война России против Украины

Недавно рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия хочет контролировать те регионы Украины, которые в конституции РФ записаны как российские. Россияне внесли в кКонституцию РФ пять украинских регионов: Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать которые якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

Напомним, спикер российского президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на вторую, за несколько дней, атаку беспилотников по Москве. Песков подчеркнул, что не сравнивает удар по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.

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