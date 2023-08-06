'Красные линии уже пройдены': РФ не готова к применению ядерного оружия - Сунгуровский

Идти на шантаж, используя для этого не только ядерное оружие, но и атомные электростанции – это в стиле РФ, подчеркнул Сунгуровский.

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Сунгуровский считает, что РФ не готова к применению ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кабинет министров выделил 40 миллиардов гривен на 2023 год для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Основную долю займут разведывательные ударные комплексы большой дальности. И там потребуется достаточно много средств для двигательных установок, навигационной аппаратуры и тому подобное. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Любая военная цель на территории России для Украины является возможной целью, поскольку идет война. В России же не задаются вопросом, имеют ли там право наносить удар по Украине или нет. Как я уже говорил, пока мы вынуждены идти на условия западных стран, которые ограничивают нас как в дальности поражения, так и местонахождение этих целей, особенно на территории из-за боязни прямого конфликта с РФ как владелицей ядерного оружия", - сказал он.

Как отметил Сунгуровский, именно отсюда возникают вот эти страхи, хотя красные линии уже несколько раз были пройдены. А это говорит о том, что Россия сама не готова к применению ядерного оружия.

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"Идти на шантаж и опосредованную ядерную угрозу, используя для этого шантажа не только ядерное оружие, но и атомные электростанции – это в стиле России. В шантаже Россия преуспела, и на это ведутся западные партнеры, хотя прекрасно знают, что это – просто шантаж. Но поскольку риск такой есть, они пытаются любыми способами его избежать. А мы оказываемся в невыгодной ситуации, когда вынуждены соглашаться на те условия, на которых нам предоставляют оружие, поскольку собственных источников для пополнения у нас пока нет", - подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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