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С 2017 года Польша готовится к наступлению РФ: Самусь раскрыл подробности

Алина Дембицкая
4 августа 2023, 22:50 обновлено 4 августа, 22:50
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Самусь подчеркнул, что официальная позиция НАТО заключается в том, чтобы не вмешиваться в прямой конфликт с Россией и не допустить эскалации конфликта.
Самусь
С 2017 года Польша готовится к наступлению РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Начиная с 2017 года, Польша систематически укрепляет свои военные группировки Вооруженных сил. Этот процесс усиления приобрел особую активность после совместных военных учений страны-агрессора России и Беларуси под названием "Запад-2017". Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Как отметил Самусь, с того момента стало понятно, что Россия, возможно, готова на самом деле провести вместе с Беларусью наступательную операцию против Польши, в том числе с использованием Сувалкского коридора и возможной параллельной атакой на страны Балтии.

"Поэтому с тех пор и в рамках НАТО, и на национальном уровне Польша, Литва и другие страны Балтии усиливают свои вооруженные силы. То есть логично, что они готовятся к полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, и поэтому осуществляют шаги по подготовке к обороне против такого полномасштабного наступления. Но при этом существует политическое понимание ситуации. Здесь мы снова возвращаемся к фактически официальной позиции администрации Байдена, которая затем проецируется на официальную практическую позицию НАТО. Ведь Соединенные Штаты являются основным донором для НАТО, и, соответственно, основным финансовым и политическим формирователем внутренней и внешней позиции Альянса", - сказал эксперт.

По его словам, официальная позиция НАТО заключается в том, чтобы не вмешиваться в прямой конфликт с Россией и не допустить эскалации конфликта.

"То есть когда Польша готовится к полномасштабному наступлению, это является национальным интересом Польши. Потому что когда будет полномасштабное наступление, и через два дня россияне будут стоять на Висле и смотреть на Варшаву, при этом НАТО будет продолжать консультации относительно того, активировать ли статью 5, действительно ли это прямая агрессия или гибридная и так далее. А в этот момент значительная часть Польши может быть оккупирована. Я уже не говорю о странах Балтии, где вообще территории, глубина, и ширина театра боевых действий такова, что в принципе россиянам при их масштабах действий против Украины будет достаточно комфортно реализовать масштабную операцию. Поэтому Польша и действует на национальном уровне", - рассказал Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Провокация Беларуси с вертолетами у границ Польши

1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК Вагнер. Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить.

В Варшаве сделали заявление и сообщили об инциденте Североатлантический альянс.

В Минобороны подконтрольной агрессору России Беларуси сказали, что заявления Польши, мол, "вымышленные". В Минске "считают", что Варшава якобы "ищет оправдания наращиванию сил и средств у белорусской границы".

Недавно стало известно, что Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с Белорусского направления. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны страны.

Смотрите интервью Михаила Самуся Главреду о провокации Беларуси в Польше:

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