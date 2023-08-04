Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

Боевые вертолеты Воздушных сил Польши находятся на боевом дежурстве у границ с республикой Беларусь, пилоты намерены действовать решительно.

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Пилоты ВС Польши без колебания откроют огонь в случае провокаций из Польши - генерал / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Погранслужба Польши

Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с белорусского направления. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны страны.

Как сообщает польское TPV Info, Варшава после того, как белорусские вертолеты пересекли воздушные границы, перебросила туда свои боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады.

Генерал Марек Соколовский сказал, что согласно приказу министра национальной обороны Блащака было принято решение в немедленном порядке усилить белорусское направление.

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"Вертолеты вооружены и готовы к бою"

По его словам, ударные вертолеты будут находиться в режиме немедленного реагирования, а в случае провокаций пилоты прибегнут к решительным шагам.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть несколько опытных и вполне искусных пилотов, есть пилоты, которые физически использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если случится что-то беспокойное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул Соколовский.

Провокация Беларуси с вертолетами у границ Польши

1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК Вагнер. Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить.

В Варшаве сделали заявление и уведомили об инциденте Североатлантический альянс.

В Минобороны подконтрольной агрессору России Беларуси сказали, что заявления Польши, дескать, "выдуманные". Как "полагают" в Минске, Варшава якобы "ищет оправдания наращиванию сил и средств у белорусской границы".

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