УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

Андрей Ганчук
4 августа 2023, 09:18 обновлено 4 августа, 09:26
52
Боевые вертолеты Воздушных сил Польши находятся на боевом дежурстве у границ с республикой Беларусь, пилоты намерены действовать решительно.
Польша, Беларусь
Пилоты ВС Польши без колебания откроют огонь в случае провокаций из Польши - генерал / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Погранслужба Польши

Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с белорусского направления. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны страны.

Как сообщает польское TPV Info, Варшава после того, как белорусские вертолеты пересекли воздушные границы, перебросила туда свои боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады.

Генерал Марек Соколовский сказал, что согласно приказу министра национальной обороны Блащака было принято решение в немедленном порядке усилить белорусское направление.

видео дня

"Вертолеты вооружены и готовы к бою"

По его словам, ударные вертолеты будут находиться в режиме немедленного реагирования, а в случае провокаций пилоты прибегнут к решительным шагам.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть несколько опытных и вполне искусных пилотов, есть пилоты, которые физически использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если случится что-то беспокойное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул Соколовский.

Провокация Беларуси с вертолетами у границ Польши

1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК Вагнер. Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить.

В Варшаве сделали заявление и уведомили об инциденте Североатлантический альянс.

В Минобороны подконтрольной агрессору России Беларуси сказали, что заявления Польши, дескать, "выдуманные". Как "полагают" в Минске, Варшава якобы "ищет оправдания наращиванию сил и средств у белорусской границы".

Другие новости:

новости Польши вертолеты новости Беларуси
Реклама

Главное за день

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

09:46 Украина
Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человек

09:34 Украина
Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

Реклама
07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

Реклама
00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

Реклама
17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять