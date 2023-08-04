'Никаких решений не будет': Огрызко рассказал об ожиданиях от саммита в Джидде

Главная задача саммита – объяснить так называемым нейтральным странам, что на самом деле нейтральность – это помощь агрессору, заметил Огрызко.

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Огрызко рассказал об ожиданиях от саммита в Джидде / Коллаж Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

В Саудовской Аравии 5-6 августа состоится саммит, посвященный вопросам мира в Украине. Впрочем, Украине не стоит ожидать каких-то кардинальных решений, которые повлияют на войну. Такое мнение в интервью Главреду высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Решений, вообще-то, никаких не будет. И, собственно, вряд ли можно ожидать от того, что соберутся советники по вопросам национальной безопасности или те, кто претендует на эти должности, принятия каких-то решений. Они лишь нащупывают возможные направления движения, а потом за это берутся дипломаты и юристы, которые высказанные идеи превращают в определенные формулы. Хотя, честно говоря, это немного похоже на обезьянью работу, потому что все это написано в Уставе ООН. И я не думаю, что эти советники придумают что-то лучше, потому что там все прописано довольно понятно, и именно на этих принципах построена система современных международных отношений. И если идти по этому принципу, то шансов придумать что-то новое очень мало. Если пытаться искать какие-то оправдания агрессии, тогда такой подход, безусловно, нас не устраивает", - отметил Огрызко.

По мнению дипломата, здесь главным будет не поиск новых формул, а попытка объяснить так называемым нейтральным странам, которые раньше называли "странами третьего мира", а теперь – странами глобального Юга, что на самом деле нейтральность – это помощь агрессору.

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"И если это удастся, то это и будет главным итогом этого заседания, и позже – конференции по миру, которую предложила Украина, и которую стоило бы провести в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Саммит в Саудовской Аравии

Как сообщал Главред, Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Агрессора России на встрече не будет.

На встрече, темой которой станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств. Встреча должна состояться 5-6 августа в Джидде.

Недавно стало известно, что китайская делегация готова присоединиться к мирным переговорам по Украине в Саудовской Аравии, куда не приглашали Россию. По словам обозревателей The Wall Street Journal, Пекин, похоже, меняет риторику о войне.

По словам обозревателей, последней каплей для коммунистического режима КНР стал выход РФ из "зернового соглашения", поскольку страна была крупнейшим импортером украинского зерна.

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