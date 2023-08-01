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В Польше неожиданно прошлись по Украине из-за "неблагодарности": МИД вызывал посла

Алина Дембицкая
1 августа 2023, 21:06 обновлено 1 августа, 21:30
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Польский чиновник заявил, что Украина, мол, должна "начать ценить" роль, которую сыграла Польша для нее в течение последних месяцев и лет.
Николенко
В Польше неожиданно прошлись по Украине из-за "неблагодарности" / Коллаж: Главред, фото: facebook/Олег Николенко, ua.depositphotos.com

Руководитель Офиса по вопросам международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина якобы ведет себя "неблагодарно" из-за оказанной ей помощи от Варшавы.

Так, в эфире телеканала TVP1 Пшидача спросили, не остыли ли отношения между Польшей и Украиной на фоне блокирования экспорта украинского зерна через Польшу. В ответ польский чиновник заявил, что сейчас главная цель его страны заключается в защите интересов польских фермеров во время сбора урожая. Он также заявил, что Украина, мол, должна "начать ценить" роль, которую сыграла Польша для нее в течение последних месяцев и лет.

"У нас время сбора урожая. Польское зерно должно собираться, храниться и распределяться по соответствующей, достойной цене. Что касается Украины, Украина на самом деле получила большую поддержку от Польши. Думаю, ей следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы. Отсюда такие и никакие другие решения, когда речь идет об охране границы", - сказал Пшидач.

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Из-за такого высказывания Пшидача в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности", - написал спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений "обоих народов и никакие заявления не помешают" совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее".

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. Топ-чиновник из Лондона сказал, что "украинцы так спешат получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за полученную помощь".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на странное заявление министра обороны Великобритании, что Украина якобы мало благодарит союзников. Зеленский отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю оказанную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

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