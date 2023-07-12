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"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

Мария Тупик
12 июля 2023, 16:36 обновлено 12 июля, 16:42
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По словам министра обороны Великобритании, когда он в 2022 году приехал в Киев, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.
Украина и НАТО, Бен Уоллес
Бен Уоллес высказался о помощи Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН, Twitter Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за оказываемую военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Как пишет газета The Guardian, Уоллес сделал такое заявление якобы на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Топ-чиновник из Лондона якобы сказал, передает газета, что "украинцы так торопятся получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за полученную помощь".

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По словам министра обороны страны, когда он в 2022 году приехал в Киев, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – сказал Уоллес.

Он полагает, что настойчивость Украины с требованиями может привести к обратному эффекту среди граждан стран-союзниц: "Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на холме в Америке".

"Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть толику благодарности", – сказал глава Минобороны Британии.

Военная помощь для Украины

В конце апреля на сайте Министерства обороны Великобритании сообщалось о новом пакете военной помощи для Украины. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.

5 мая Кирби отметил, что США нацелены на продолжение военной поддержки Украины и сейчас большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.Читайте также:

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