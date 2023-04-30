Новый пакет помощи от Великобритании: Лондон хочет закупить для ВСУ ракеты большой дальности

Украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства ПВО и оборудование для преодоления минных полей.

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Великобритания может закупить для ВСУ оружие большой дальности / Фото: ОП, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны Великобритании.

Для обеспечения мобильности Минобороны уже объявило закупки по таким позициям:

средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;

бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;

среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.

Британия планирует закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском полезной нагрузкой – 20-490 кг. На сайте опубликованные следующие требования:

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низкая вероятность перехвата (LPI)4;

включает в себя возможность планирования миссии;

гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);

способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара.

Для укрепления украинской ПВО планируются закупки:

сенсоров для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (

ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет. Датчик может использовать радар, электрооптический, инфракрасный и т.д.;

ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;

экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.

Также Великобритания планирует провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и для производства артиллерийских или танковых боеприпасов.

Военная помощь Украине

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступление.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список нужд Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

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